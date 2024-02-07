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Spor

Başakşehir, Davidson transferini duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Wuhan Three Towns'ta forma giyen Davidson'u renklerine bağladığını duyurdu.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 15:05 - Güncelleme:
Başakşehir, Davidson transferini duyurdu
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RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Davidson'u kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin temsilcisi Wuhan Three Towns'ta forma giyen 32 yaşındaki hücum oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Davidson, 2020-2022 yıllarında Corendon Alanyaspor'da forma giymişti. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 61 maçta 17 gole imza atmıştı.

RAMS Başakşehir, ara transfer döneminde Josef de Souza ve Olivier Kemen'in ardından üçüncü oyuncuyu renklerine bağladı.

Davidson, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Wuhan Three Towns'ta 6 resmi maça çıktı ve 2 golle skora etki etti.

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