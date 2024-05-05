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Spor

Başakşehir dört dörtlük!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 yendi.

5 Mayıs 2024 Pazar 18:09 - Güncelleme:
Başakşehir dört dörtlük!
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir evinde Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Başakşehir'in gollerini 15. dakikada Dimitrios Pelkas, 23 ve 69. dakikalarda Davidson ve 86. dakikada Olivier Kemen kaydetti.

Kasımpaşa'nın tek golünü ise 47. dakikada Mortadha Ben Ouannes kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükselten Başakşehir 55 puana yükselirken, Kasımpaşa 49 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Sivasspor ile karşılaşırken, Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

PUAN DURUMU

3- Trabzonspor (58)

4- Başakşehir (55)

5- Beşiktaş (54)

6- Alanyaspor (49)

7- Kasımpaşa (49)

8- Çaykur Rizespor (49)

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