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Spor

Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 8 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'in 16. haftasında da Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde yenilmezlik serisini 8'e çıkardı. Başakşehir sadece Altay ile berabere kalırken, 7 maçta galibiyet aldı.

AA11 Aralık 2021 Cumartesi 18:17 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 18:18
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Medipol Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle çıkışa geçen ve 5 maçını da kazanan turuncu-lacivertli ekip, Altay beraberliğinden sonra önce Atakaş Hatayspor'u ardından da Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Son 8 maçında 22 puan toplayan İstanbul ekibi, bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti. Bu sezon 9. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olurken, Kasımpaşa ise evinde Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

EDİN VİSCA 3. GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in kaptanlarından Edin Visca, bu sezon ligde üçüncü golünü Kasımpaşa ağlarına gönderdi.

Deneyimli futbolcu, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 53. dakikasında takımını öne geçiren gole imza attı.

Turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada atan Mahmut Tekdemir ise bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

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