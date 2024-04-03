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Spor

Başakşehir evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
Başakşehir evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak
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RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 31. hafta maçında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Üç maçlık galibiyet serisi MKE Ankaragücü yenilgisiyle sona eren turuncu-lacivertli ekip, bu sezon 30 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonunda 42 puana sahip.

Son 3 maçını kaybeden Beşiktaş ise 46 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş sahasında 1-0 kazanmıştı.

DENİZ TÜRÜÇ CEZALI

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Deniz Türüç bu mücadelede forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 5 futbolcu yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Pendikspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

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