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Spor

Başakşehir evinde galip!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, evinde konuk ettiği Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

13 Ocak 2024 Cumartesi 18:05 - Güncelleme:
Başakşehir evinde galip!
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Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Başakşehir, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Alanyaspor'da Sergio Cordova, henüz maçın 2. dakikasında Volkan Babacan'ın hatasını iyi değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Başakşehir'de Deniz Türüç, 35. dakikada beraberliği getiren golü kaydetti. 45+1. dakikada Krzysztof Piatek, Başakşehir'i 2-1 öne geçirirken ev sahibi ekip, 58. dakikada Joao Figueiredo ile bir gol daha buldu ve 3-1 öne geçti. Alanyaspor, 61. dakikada Richard ile farkı bire indirse de yetmedi. Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Çağdaş Atan'ın takımı Başakşehir, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor ise 6 maç sonra mağlup oldu.

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 26 yaptı. Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Karagümrük deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.

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