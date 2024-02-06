Başakşehir evinde Hatayspor'u ağırlayacak

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Mücadele A Spor'dan yayımlanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler'in durumu maç gününde netlik kazanacak.

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan turuncu-lacivertli ekip ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek adını 5. eleme turuna, Boluspor'u da 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.