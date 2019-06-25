30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7718
  • 6,5788
  • 264.551
  • 95.711
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen'i renklerine bağladığını açıkladı

Başakşehir, RB Salzburg'tan forvet oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başakşehir, Avusturya’nın RB Salzburg kulübünden Norveçli santrafor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
 

Üsküdar´da takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristlere bir 'Pençe' daha! Sayı 9 oldu

Teröristlere bir 'Pençe' daha! Sayı 9 oldu

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Ruhani'den ABD'ye sert tepki: Yalan söylediğinin kanıtıdır

Ruhani'den ABD'ye sert tepki: Yalan söylediğinin kanıtıdır

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Atak pilotlarını önce teknoloji uçuracak

Atak pilotlarını önce teknoloji uçuracak

Kabine değişikliği iddialarına Başkan Erdoğan'dan yanıt

Kabine değişikliği iddialarına Başkan Erdoğan'dan yanıt

Türkiye'de ilk ve tek! 2 bin 600 yıl öncesine yolculuk

Türkiye'de ilk ve tek! 2 bin 600 yıl öncesine yolculuk

Ülke bayrakları bir anime karakteri olsaydı nasıl görünürdü?

Ülke bayrakları bir anime karakteri olsaydı nasıl görünürdü?
 

POPÜLER HABERLER

Tartışma sonrası sinirle gaza basan sürücü araçlara çarpıp takla attı

Tartışma sonrası sinirle gaza basan sürücü araçlara çarpıp takla attı

Emekliye 1.000 lira promosyon

Emekliye 1.000 lira promosyon

Gümüşhane'de görüldü! Türkiye'de 4 türden biri...

Gümüşhane'de görüldü! Türkiye'de 4 türden biri...

Rusya'dan S-400 teslimatı ile ilgili kritik açıklama

Rusya'dan S-400 teslimatı ile ilgili kritik açıklama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA