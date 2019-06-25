Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen'i renklerine bağladığını açıkladı
Başakşehir, RB Salzburg'tan forvet oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Başakşehir, Avusturya’nın RB Salzburg kulübünden Norveçli santrafor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.