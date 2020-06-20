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Spor

Başakşehir Galatasaray mesaisine başladı

Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yenen Medipol Başakşehir'de gözler Galatasaray maçına çevrildi.

AA20 Haziran 2020 Cumartesi 12:56 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 12:56
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Turuncu-lacivertli takım, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası ara vermeden Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 pas çalıştı. Turuncu-lacivertli ekibin idmanı, çift kale maçla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek Medipol Başakşehir, 29. haftadaki Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını 22 Haziran Pazartesi günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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