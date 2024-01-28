Başakşehir'den harika geri dönüş!

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 3-2'lik skorla kazandı.

Konyaspor, 8 ve 14. dakikalarda Louka Prip'in golleri ile 2-0 öne geçti. Başakşehir'de 67. dakikada penaltıyı gole çeviren Krzysztof Piatek 79 ve 90+2'de yine sahneye çıkarak takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Başakşehir, 30 puana yükseldi. Konyaspor, 21 puanda kaldı.

Başakşehir, bir sonraki haftada sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Konyaspor, ligin gelecek haftasında Rizespor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cikalleshi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Prip, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada ceza sahası içinde N'Zonzi'nin indirdiği topa yükselen Damjanovic'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

14. dakikada yeşil beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Moreno'nun sol kanattan yerden ortasında Cikalleshi'nin üstünden atladığı topu önünde bulan Prip, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

25. dakikada N'Nzonzi'nin indirdiği topa hareketlenen Prip'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Volkan Babacan topu güçlükle çeldi.

34. dakikada Dubois'un pasında Deniz Türüç'ün kaleyi çaprazdan gören noktadan vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)