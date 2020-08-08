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Spor

Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı açıkladı

Fenerbahçe'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı Medipol Başakşehir oldu. Milli futbolcu Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:22 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:31
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Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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