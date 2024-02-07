Başakşehir, Hatayspor karşısında penaltılarda turladı!

Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Başakşehir, kendi seyircisi önünde Hatayspor'u konuk etti. İstanbul temsilcisi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmayı penaltılar sonucunda 4-3'lük skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Başakşehir'in normal süredeki golünü 23. dakikada Philippe Keny, Hatayspor'un golünü 58. dakikada Chandrel Massanga kaydetti.

Başakşehir'in genç kalecisi Deniz Dilmen, penaltı atışlarında yaptığı 3 kurtarışla takımının turu geçmesinde en önemli pay sahibi oldu.

Başakşehir'in çeyrek finaldeki rakibi 12 Şubat'ta yapılacak kura çekiminde belli olacak.