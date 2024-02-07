İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba / 28 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5963
  • EURO
    32,9854
  • ALTIN
    2001.7
  • BIST100
    8843.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, Hatayspor karşısında penaltılarda turladı!
Spor

Başakşehir, Hatayspor karşısında penaltılarda turladı!

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda konuk ettiği Hatayspor'u penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

7 Şubat 2024 Çarşamba 20:26 - Güncelleme:
Başakşehir, Hatayspor karşısında penaltılarda turladı!
ABONE OL

Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Başakşehir, kendi seyircisi önünde Hatayspor'u konuk etti. İstanbul temsilcisi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmayı penaltılar sonucunda 4-3'lük skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Başakşehir'in normal süredeki golünü 23. dakikada Philippe Keny, Hatayspor'un golünü 58. dakikada Chandrel Massanga kaydetti.

Başakşehir'in genç kalecisi Deniz Dilmen, penaltı atışlarında yaptığı 3 kurtarışla takımının turu geçmesinde en önemli pay sahibi oldu.

Başakşehir'in çeyrek finaldeki rakibi 12 Şubat'ta yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.