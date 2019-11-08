''Başakşehir için, Türkiye için gruptan çıkacağız''

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Wolfsberg'i 3-0 mağlup eden Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE İÇİN, BAŞAKŞEHİR İÇİN!"

Karşılaşmada bir gol atan yıldız futbolcu, "Takımı tebrik ederim. Devre olduğunda soyunma odasına gittik ve ben bir konuşma yaptım. Arkadaşlarıma, 'İlk devre antrenman gibiydi, hiçbir şey yapmadık. İkinci yarı çıkalım ve top oynayalım, bir gol bulmamız halinde karşılaşmayı 3-0 kazanacağız.' dedim. Bu maç tabii ki bizim için çok önemliydi. Başakşehir için, Türkiye için bu galibiyetin önemi yüksekti. İnanıyorum ki biz bu sene gruptan çıkacağız. Türkiye için, Başakşehir için..." ifadelerini kullandı.