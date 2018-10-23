Başakşehir kalesinde gördüğü 4 gol ile Avrupa sıralamasına girdi

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta kalesinde sadece 4 gol gören Medipol Başakşehir, ligin en az gol yiyen ekibi konumunda bulunuyor. Turuncu-lacivertliler, Avrupa'nın 5 büyük ligi göz önüne alındığında Manchester City ve Liverpool'un ardından bu alanda üçüncü sırada.

İşte o sıralama:

Manchester City - 3 gol

Liverpool -3 gol

Başakşehir - 4 gol

Sampdoria - 4 gol

Atletico Madrid - 5 gol

PSG-6 gol