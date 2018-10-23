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Başakşehir kalesinde gördüğü 4 gol ile Avrupa sıralamasına girdi

Ligde kalesinde sadece 4 gol yiyen Başakşehir, Avrupa devlerini de geride bıraktı.

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Süper Lig'de oynadığı 9 maçta kalesinde sadece 4 gol gören Medipol Başakşehir, ligin en az gol yiyen ekibi konumunda bulunuyor. Turuncu-lacivertliler, Avrupa'nın 5 büyük ligi göz önüne alındığında Manchester City ve Liverpool'un ardından bu alanda üçüncü sırada. 

İşte o sıralama: 

Manchester City - 3 gol

Liverpool -3 gol 

Başakşehir - 4 gol

Sampdoria - 4 gol 

Atletico Madrid - 5 gol

PSG-6 gol

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