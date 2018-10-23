Başakşehir kalesinde gördüğü 4 gol ile Avrupa sıralamasına girdi
Ligde kalesinde sadece 4 gol yiyen Başakşehir, Avrupa devlerini de geride bıraktı.
Süper Lig'de oynadığı 9 maçta kalesinde sadece 4 gol gören Medipol Başakşehir, ligin en az gol yiyen ekibi konumunda bulunuyor. Turuncu-lacivertliler, Avrupa'nın 5 büyük ligi göz önüne alındığında Manchester City ve Liverpool'un ardından bu alanda üçüncü sırada.
İşte o sıralama:
Manchester City - 3 gol
Liverpool -3 gol
Başakşehir - 4 gol
Sampdoria - 4 gol
Atletico Madrid - 5 gol
PSG-6 gol
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