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Spor

Başakşehir, Karagümrük maçına tam kadro çıkacak

Süper Lig'de yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Medipol Başakşehir'de, bu maç öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 09:39 - Güncelleme:
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

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Ligde bir maçı eksik olan Medipol Başakşehir, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertliler, son maçında da deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

Beş maçta kalesinde gol görmeyen turuncu-lacivertli ekip haftaya 13 puanla giriyor.

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Bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fatih Karagümrük ise 5 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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