Başakşehir, Karagümrük maçına tam kadro çıkacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
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Ligde bir maçı eksik olan Medipol Başakşehir, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertliler, son maçında da deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi.
Beş maçta kalesinde gol görmeyen turuncu-lacivertli ekip haftaya 13 puanla giriyor.
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Bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fatih Karagümrük ise 5 puana sahip.
Medipol Başakşehir'de bu maç öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.