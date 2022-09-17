Beşiktaş'ta teknik heyet, Milli arayı iple çekiyor! Siyah-Beyazlılar'da sakatlık sıkıntısı sezon öncesi yaşanmaya başlamıştı. Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Welinton Souza gibi isimler, ligler başlamadan sakatlık yaşamıştı.

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İtalya Emirhan İlkhan'ı konuşuyor! Özür açıklaması şaşırttı! Fanatik'in haberine göre:, Atiba ve Welinton henüz takıma dönemezken, Josef ise sadece 20 dakika süre aldı. Bu isimler dışında ikinci haftada oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayanda 4 haftadır forma giyemiyor. Beşiktaş'ın flaş transferide Ankaragücü deplasmanında golle tanışmış ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyememişti. 4 futbolcusundan yoksun olan Beşiktaş'ta gözler Milli araya çevrildi.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Vodafone Park'ta oynanan Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 1 maç ceza alan ve bundan dolayı bu akşam İstanbulspor karşısında tribünde olacak olan Valerien Ismael de 2 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle görev yerine geri dönecek.