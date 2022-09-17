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  • Beşiktaş'a derbi müjdesi! 4 futbolcu birden...
Spor

Beşiktaş'a derbi müjdesi! 4 futbolcu birden...

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba, Welinton, Ghezzal, Dele Alli'nin 2 Ekim'deki Fenerbahçe derbisinde göreve hazır olacağı öğrenildi.

Fanatik17 Eylül 2022 Cumartesi 09:25 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ta teknik heyet, Milli arayı iple çekiyor! Siyah-Beyazlılar'da sakatlık sıkıntısı sezon öncesi yaşanmaya başlamıştı. Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Welinton Souza gibi isimler, ligler başlamadan sakatlık yaşamıştı.

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Fanatik'in haberine göre:, Atiba ve Welinton henüz takıma dönemezken, Josef ise sadece 20 dakika süre aldı. Bu isimler dışında ikinci haftada oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal da 4 haftadır forma giyemiyor. Beşiktaş'ın flaş transferi Dele Alli de Ankaragücü deplasmanında golle tanışmış ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyememişti. 4 futbolcusundan yoksun olan Beşiktaş'ta gözler Milli araya çevrildi. Bu oyuncuların tamamının Fenerbahçe derbisiyle birlikte formasına kavuşması bekleniyor.

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CEZASI BUGÜN TAMAMLANIYOR

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Vodafone Park'ta oynanan Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 1 maç ceza alan ve bundan dolayı bu akşam İstanbulspor karşısında tribünde olacak olan Valerien Ismael de 2 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle görev yerine geri dönecek.

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