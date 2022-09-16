İtalya Emirhan İlkhan'ı konuşuyor! Özür açıklaması şaşırttı!

Emirhan İlkhan'ın formasını giydiği Torino, İtalya Serie 'nın 6. haftasında deplasmanda Inter'e 1-0 mağlup oldu. Dakikalar 89'u gösterdiğinde Marcelo Brozovic'i tutan genç Emirhan, tecrübeli futbolcunun gol atmasına engel olamayınca fatura da kendisine kesildi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu "Hatamın sonucundan dolayı çok üzgünüm. Hataların bize yeni dersler verdiğine inanarak ve bilerek daha çok ve daha çok çalışmaya devam edeceğim. İçten mesajlarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederim" şeklinde bir özür mesajı yayımladı. Emirhan İlkhan'ın bu açıklaması İtalya'da gündem oldu.

"EMİRHAN İLKHAN'IN O MESAJINA GEREK YOKTU"

İtalyan eski eski futbolcu ve teknik direktör Serino Rampanti, genç futbolcunun rahat bırakılması gerektiğini savunarak, "Sorumluluğun ne kadar ona ait olduğunu bilmiyorum. Bu çocuk cesaretlendirilmeli ve bu sıcaklık ona hissettirilmeli. Twitter'dan attığı mesaja gerek bile yoktu. Bence o pozisyon kalecinin topa müdahale edebileceğini düşündü." ifadelerini kullandı.

"ASIL HATA KALECİDE"

Torino'nun yediği golde kaleci Vanja Milinkovic-Savic'in de payı olduğunu ileri süren Rampanti, "Özellikle sahip olduğu fizik göz önüne alındığında, o pozisyonda her şeyden önce kendisini göstermesi gereken bir kaleci vardı. Bu boyutta topa doğru gitmeli ve cesaretli olmalıydı." yorumunu yaptı.