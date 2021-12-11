Başakşehir, Kasımpaşa'ya da takılmadı

11 Aralık 2021 Cumartesi 18:09 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 18:13

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ile Hakan Kutlu'nun takımı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi 2-1'lik skorla kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Edin Visca ile 90+2'de Mahmut Tekdemir atarken, Kasımpaşa'nın golü 78'de Hajradinovic'ten geldi.

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 28 yaparken, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 8 maçlık seride yalnızca Altay ile 0-0 berabere kalarak puan kaybetti. 11 puanda kalan Kasımpaşa'nın ise kazanamama serisi 5 maça yükseldi. İstanbul ekibi bu süreçte 2 puan alabildi.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Galatasaray deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed - Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali (Dk. 90+5 Lima), Mahmut, Berkay, Visca, Chadli, Deniz (Dk. 77 Tolga), Okaka

KASIMPAŞA: Harun - Hadergjonaj, Donk, Bruma (Dk. 68 Brecka), Eren, Tarkan (Dk. 46 Doğucan), Travnik, Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Ben Ouanes), Varga (Dk. 68 Hajradinovic), Eysserıc, Umut (Dk. 68 Jorgensen)

GOLLER: Dk. 53 Visca, Dk. 90+2 Mahmut (Medipol Başakşehir) - Dk. 78 Hajradinovic (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Duarte, Mahmut (Medipol Başakşehir) - Travnik, Hajradinovic, Doğucan (Kasımpaşa)