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Spor

Başakşehir kazandı, Avrupa iddiasını sürdürdü

Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u Aleksic'in 47. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü.

3 Mart 2024 Pazar 15:39 - Güncelleme:
Başakşehir kazandı, Avrupa iddiasını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çağdaş Atan'ın ekibi RAMS Başakşehir ile Markus Gisdol'ün yönetimindeki Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 1-0 kazanırken gol 47. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji maçın 34. dakikasında Olivier Kemen'e yaptığı müdahale sonucu direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mouandilmadji, kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

Bu sonuçla birlikte puanını 39'a yükselten Başakşehir, Avrupa kupaları için iddiasını sürdürürken Samsunspor 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlarken, Samsunspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

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