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Başakşehir maçı öncesi Kagawa sürprizi

Başakşehir maçı kadrosunu yavaş yavaş şekillendiren Şenol Güneş, Kagawa'yı ilk 11'de oynatabilir.

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Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş'ta izinli olarak ülkesine giden İspanyol antrenör Guti takıma geri döndü. Siyah beyazlı takımda yüzler gülerken futbolcuların da Medipol Başakşehir maçına konsantre olduğu öğrenildi.

Japon yıldız Shinji Kagawa, yükselen formuyla dikkat çekiyor. Kagawa'nın daha uzun süre alabilmek için çalışma temposunu yükselttiği ve Medipol Başakşehir maçında ilk 11'e dönebileceği gelen haberler arasında.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Medipol Başakşehir maçında kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyor. Rize'de alınan galibiyetten ve oynanan futboldan memnun olan tecrübeli teknik adam, Medipol Başakşehir karşısında Jeremain Lens'i yedeğe çekebilir.

Öte yandan başkan Fikret Orman seçim çalışmalarını ise sürdürüyor. Bursa'da dernek başkanlarıyla bir araya gelen Fikret Orman'ın camiadan destek aldığı gelen haberler arasında.

Siyah beyazlı takımda yeni sezon için kadro kurma çalışmaları da devam ediyor. Tolga Zengin'in sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle yeni bir kaleci transferi düşünülürken adı devre arasında da gündeme gelen ve Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ertaç Özbir tekrar gündeme geldiği öğrenildi.

''Her darbe kan kaybıdır, Sudan´ın bunu yaşamasını istemem''

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