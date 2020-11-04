04 Kasım 2020 Çarşamba 13:09 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 13:09

Başakşehir Manchester United maçı ile ilgili detaylar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir H grubundaki 3. maçına dünya devi Manchester United kaşısında çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir Manchester United maçının hangi kanalda yayınlandığı ve yayın saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Başakşehir Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Manchester United maçı 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 20:55'te başlayacak.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu üçüncü maçında bugün grup lideri de olan İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk edecek.

BAŞAKŞEHİR MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Başakşehir Manchester United maçı 20.55'te beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Mücadeledenin hakemi İtalyan Davide Massa olarak belirlendi.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu üçüncü maçında İngiliz temsilcisi Manchester United’ı konuk edecek. Grupta üçüncü maçlar öncesinde puanı bulunmayan Medipol Başakşehir son sırada yer alıyor. İlk iki maçında PSG’yi deplasmanda 2-1, Leipzig’i de evinde 5-0 yenen Manchester United ise 6 puan ile lider konumda. Grupta 3'er puana sahip takımlardan Paris Saint-Germain (PSG) averajla Leipzig’in önünde ikinci sırada bulunuyor.

Grupta üçüncü maçlar öncesinde puanı bulunmayan Medipol Başakşehir son sırada yer alıyor.

İlk iki maçını kazanan Manchester United ise 6 puan ile lider. Grupta 3'er puana sahip takımlardan Paris Saint-Germain averajla Leipzig'in önünde ikinci sırada bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Leipzig ile PSG, Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Manchester United muhtemel 11'leri: Başakşehir Manchester United kadrosu

Turuncu-lacivertliler, evinde Avrupa'daki 17. maçına M.United karşısında çıkacak. Fatih Terim Stadı'ndaki 16 maçta M.Başakşehir, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçlarda 15 gol atarken, ağlarında 16 gol gördü. Ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk da Medipol Başakşehir ile Avrupa’da 15. sınavını verecek. Turuncu-lacivertli takım, Buruk yönetimindeki 14 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik, 8 yenilgi elde etti.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 KİŞİ SAKAT

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.

Ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Enzo Crivelli ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

M. UNİTED, LİGİNDE KÖTÜ, AVRUPA İYİ

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Avrupa kupalarındaki başarılı performansını İngiltere Premier Lig'de gösteremiyor.

H Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazanan Manchester ekibi, Premier Lig'de oynadığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Manchester United, 3 maçtan ise yenilgi ile ayrılarak 7 puanla 15. sırada yer aldı.

Bir maçı eksik Manchester United, ligde 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool'un 9 puan gerisinde bulunuyor.

MANCHESTER UNİTED'DA EKSİKLER VAR

İngiliz ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde üç eksik bulunuyor.

Manchester United'da sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ile yeni tip corona virüs (covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren Alex Telles bu mücadelede forma giyemeyecek.