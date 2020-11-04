Başakşehir Manchester United muhtemel 11'leri: Başakşehir Manchester United kadrosu

04 Kasım 2020 Çarşamba 12:56 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:56

Başakşehir Manchester United kadrosu belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir H grubundaki 3. maçına dünya devi Manchester United kaşısında çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir Manchester United muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Başakşehir'in Manchester United kadrosunda 4 eksik bulunuyor. İngiliz ekibinde ise üç eksik bulunuyor. İşte Başakşehir Manchester United kadrosu ve muhtemel 11'ler.

Başakşehir Manchester United maçı 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 20:55'te başlayacak.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu üçüncü maçında bugün grup lideri de olan İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk edecek.

BAŞAKŞEHİR MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir muhtemel 11'ler: Mert, Rafel, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz, Demba Ba

Manchester United muhtemel 11'ler: De Gea, Shaw, Maguire, Tuanzebe, Wan Bissaka, Matic, Tominay, Rashford, De Beek, Mata, Cavani

BAŞAKŞEHİR MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Başakşehir Manchester United maçı 20.55'te beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Mücadelenin hakemi Davide Massa olarak belirlendi.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 KİŞİ SAKAT

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.

Ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Enzo Crivelli ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

MANCHESTER UNİTED'DA EKSİKLER VAR

İngiliz ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde üç eksik bulunuyor.

Manchester United'da sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ile koronavirüs (covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren Alex Telles bu mücadelede forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR'İN EVİNDE 17. MAÇ

Turuncu-lacivertliler, evinde Avrupa'daki 17. maçına M.United karşısında çıkacak. Fatih Terim Stadı'ndaki 16 maçta M.Başakşehir, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçlarda 15 gol atarken, ağlarında 16 gol gördü. Ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk da Medipol Başakşehir ile Avrupa’da 15. sınavını verecek. Turuncu-lacivertli takım, Buruk yönetimindeki 14 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik, 8 yenilgi elde etti.