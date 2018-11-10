Başakşehir, Rize deplasmanından 3 puanla döndü
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde M. Başakşehir deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i ağırladı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken takımlar soyunma odasına 0-0 gitti. Fakat 2. yarıda etksini arttıran Başakşehir 52. dakikada Da Costa'yla öne geçti. 64. dakikada bu kez sahneye Bajic çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin 79. dakikasında Muric farkı 1'e indiren golü atsa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla lider Başakşehir puanını 27'ye yükseltip koltuğunu sağlamlaştırırken, Çaykur Rizespor 8 puanla ligin dibinde kaldı.
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