Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Başakşehir, Rize deplasmanından 3 puanla döndü

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde M. Başakşehir deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken takımlar soyunma odasına 0-0 gitti. Fakat 2. yarıda etksini arttıran Başakşehir 52. dakikada Da Costa'yla öne geçti. 64. dakikada bu kez sahneye Bajic çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin 79. dakikasında Muric farkı 1'e indiren golü atsa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla lider Başakşehir puanını 27'ye yükseltip koltuğunu sağlamlaştırırken, Çaykur Rizespor 8 puanla ligin dibinde kaldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA