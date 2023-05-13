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Spor

Başakşehir, Ümraniyespor mesaisinde

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 17 Mayıs Çarşamba günü sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 14:09 - Güncelleme:
Başakşehir, Ümraniyespor mesaisinde
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 17 Mayıs Çarşamba günü sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Ümraniyespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Medipol Başakşehir ligde oynadığı 31 maçta 51 puan toplayarak 5. sırada yer aldı. HangiKredi Ümraniye spor ise oynadığı 31 maçta 26 puan toplayarak 17. sırada yer aldı.

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