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Spor

Başakşehir, Ümraniyespor'u konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir, evinde HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek.

16 Mayıs 2023 Salı 14:57 - Güncelleme:
Başakşehir, Ümraniyespor'u konuk ediyor
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Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 1-0 kaybeden Medipol Başakşehir, 51 puanla 5. sırada yer alıyor..

bir önceki hafta Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet özlemine son veren HangiKredi Ümraniyespor ise, 26 puanla 17. sırada bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak.

ALTI OYUNCU KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 6 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri durumunda 35. haftada oynanacak Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

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