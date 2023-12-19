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Spor

Başakşehir: Üst sıralarda konumlanmak istiyoruz

Başakşehir'de teknik sorumlu Mustafa Keçeli, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Sivasspor'u 3-1 mağlup etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

AA19 Aralık 2023 Salı 20:03 - Güncelleme:
Başakşehir: Üst sıralarda konumlanmak istiyoruz
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 yenen RAMS Başakşehir'de teknik sorumlu Mustafa Keçeli, ligde üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçeli, "Kazanmak güzel. Üst sıralarda konumlanmak istiyoruz. Ligde iki blok var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışındaki takımlar, yüksek puanla gidecek gibi gözükmüyor. Kazanıp yukarı çıkmak istiyorduk. Sivasspor, puanlarının çoğunu deplasmanda aldı. Sivas iyi bir geçiş takımı, iyi çalıştık o konuda. Oyun kurma ve ceza sahası girişlerimiz iyiydi. İki penaltı aldık. Birkaç sorunumuz var, onları da transferlerle halletmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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