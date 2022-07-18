Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Saat 15.00'te başlayan kura çekimine Medipol Başakşehir ile Konyaspor da katıldı.

Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde Breidablik (İzlanda) - Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İstanbul ekibi ilk maçını deplasmanda, rövanşını evinde oynayacak.

Konyaspor ise, BATE Borisov'u elemesi halinde Koper (Slovenya) - Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesinin galibiyle tur atlamak için mücadele edecek. Konyaspor ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak.

Organizasyondaki 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta oynanacak.