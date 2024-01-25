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Spor

Başakşehir'de Dusan Tadic rüzgarı esti

Dün akşam Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Dusan Tadic gösterdiği performans ile adeta şov yaptı.

25 Ocak 2024 Perşembe 12:46 - Güncelleme:
Başakşehir'de Dusan Tadic rüzgarı esti
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Fenerbahçe'nin hücumdaki yıldızlarından biri olan Dusan Tadic, Başakşehir deplasmanında da yine etkiliydi.

Sırp hücum oyuncusu, sahada kaldığı süre içerisinde takım arkadaşlarına fırsat yaratmak için elinden geleni yaptı. Ancak 35 yaşındaki oyuncunun servislerini, takım arkadaşları değerlendiremedi.

Aynı şekilde Tadic de kendi girdiği pozisyonlarda topu filelerle buluşturamadı. Özellikle ligde son dönemde skor anlamında hayli etkisiz kalan tecrübeli futbolcu, son 7 lig maçında yalnızca bir asist yapabildi.

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