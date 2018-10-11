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Başakşehir'de forma şansı bulamayan Volkan Babacan, Galatasaray'a haber yolladı: Formayı giymeye hazırım

Mert Günok'un arkasında yedek bekleyen tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan'ın Galatasaray'a transfer olmak istediği öne sürüldü.

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Bu sezon formasını Mert Günok'a kaptıran Volkan Babacan'ın gözü Galatasaray'da.

30 yaşındaki eldivenin, Muslera'ya alternatif arayan sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu bildirildi.

Sezon başında altyapıdan İsmail Çipe ile yoluna devam etme kararı alan Cimbom'un mali durumuna göre Volkan ile temasa geçebileceği öğrenildi.

Volkan Babacan, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 149 maçta 147 golü filelerinde gördü, 58 maçta kalesini gole kapattı. Volkan Babacan, bu sezon Başakşehir'in tüm resmi maçlarında yede kulübesinde yer aldı.

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