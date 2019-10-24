Başakşehir'de şimdi kazanma zamanı

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MEDİPOL Başakşehir, Avrupa Ligi’nde J Grubu’ndaki üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadı’nda saat 19.55’te başlayacak olan mücadelede görev yapacak hakem, Bosnalı Peljto... Maç beIN Sport 2’den naklen yayınlanacak. Grupta iki maçta bir puanı bulunan Turuncu-Lacivertli ekibin yoluna devam etmesi için galibiyetten başka şansı yok.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Gökhan, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Rnic, Solbauer, R,tzmaier, Syla, Leitgeb, Liendl, Niangbo, Schmed, Novak