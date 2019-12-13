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Başakşehir’den 10 puanlık katkı

TÜRK takımları, Avrupa kupalarında son 10 sezonun en kötü grup performanslarına imza atarken, Medipol Başakşehir ülkemizin yüzakı oldu.

  • Star Spor
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Galatasaray 2, Beşiktaş 3, Trabzon 1 puan alırken, Yeni Malatya ön elemede 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etmişti. Turuncu-Lacivertliler ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 10 puan topladı. Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında şu ana kadar hanesine 4.200 puan yazdırdı ve 11. sıradaki yerini korudu. 10’uncu sıradaki Ukrayna’nın Türkiye gibi 5 takımdan 1’i, 12’nci Avusturya’nın ise 5 takımından 2’si yoluna devam ediyor.

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