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Spor

Başakşehir'den Emre Belözoğlu açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Giresunspor maçının ardından teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili yayılan video hakkında açıklamada bulundu.

24 Nisan 2023 Pazartesi 23:28 - Güncelleme:
Başakşehir'den Emre Belözoğlu açıklaması
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, deplasmanda Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Cezası nedeniyle kulübede yer almayan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmayı Giresunspor locasından takip ederken, Belözoğlu'na ait olduğu ifade edilen bir video gündem oldu

Medipol Başakşehir Kulübü, Giresunspor maçında teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kullandığı belirtilen küfürlü ifadeler hakkında bir açıklama yaptı.

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun videosu hakkında; "Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur." denildi.

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