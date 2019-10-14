Ordumuzun Suriye'de yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili sosyal medya hesabından destek paylaşımı yaptığı için Alman ekibi St. Pauli'nin kadro dışı bıraktığı ve kendisine kulüp bulmasını istediği Enver Cenk Şahin'e ülkemizden destek yağıyor.

St. Pauli kulübüne yoğun eleştiri yağmuru başlarken, kulüplerimiz Enver Cenk Şahin'e destek olmaya başladı. Galatasaray taraftar grubu ultrAslan başta olmak üzere birçok taraftar grubunun yanı sıra Alanyaspor ve Başakşehir de Cenk'e sahip çıktı.

EVİNE GERİ DÖN ENVER

Enver Cenk Şahin'in eski kulübü Başakşehir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Come back home' (Evine geri dön) diyerek oyuncuya mesaj yolladı.