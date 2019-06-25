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Başakşehir'den, Fenerbahçe'ye şok eden yanıt

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe’nin istediği Edin Visca, İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir’in transferine onay vermedi.

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Okan Buruk’la yeni bir sayfa açan Başakşehir’de yeni sezonun planlaması yapıldı. Kadrodaki birçok yıldızı için teklifler alan Göksel Gümüşdağ’ın bu teklifleri genç teknik direktörüyle paylaştığı öğrenilirken Buruk’un özellikle Visca, İrfan Can ve Mahmut Tekdemir’in satışına onay vermediği öğrenildi.
 
3 YILDIZI DA FENERBAHÇE İSTİYORDU
 
Bu sezon Şampiyonlar Ligi hedefi koyan ve gruplara kalmak için takviyeleri artırma peşinde olan Okan Buruk’un 3 yıldız futbolcunun gidişini istemediği belirtilirken, Başkan Gümüşdağ’ın ise Ali Koç’a Visca-Mahmut ve İrfan Can için kapılarını kapattığı ifade edildi. Elindeki yıldız futbolcuları bırakmayacağı gibi yerinde transferlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışan başarılı teknik adamın Vedat Muric, Gulbrandsen, Jimmy Durmaz’ın peşinde olduğu iddia edilirken, Başakşehir’e yakın olan menajerlerin ‘oyuncu satmak istemiyorlar tam tersine daha fazla güçlenmek istiyorlar’ dedikleri öğrenildi.
 

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