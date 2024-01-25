İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2323
  • EURO
    32,9662
  • ALTIN
    1958.05
  • BIST100
    8090.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'den Selahattin Baki'ye cevap!
Spor

Başakşehir'den Selahattin Baki'ye cevap!

Başakşehir Kulübü tarafından, Fenerbahçe maçı sonrası Selahattin Baki'nin Denüz Türüç'ü hedef alan açıklamalarına cevap veren bir bildiri yayınlandı. Yapılan açıklamada, 'Bugün Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşma sonrasında, rakip kulübün bir yöneticisinin futbolcumuz Deniz Türüç'ü, yaşanan gerginliklerin başrolü olarak nitelendirerek Fenerbahçe düşmanlığı yaptığını iddia etmesini şaşkınlıkla takip ettik. Bu tutumu yaşamış oldukları şampiyonluk mücadelesi streslerine bağlıyoruz' cümlelerine yer verildi.

25 Ocak 2024 Perşembe 00:18 - Güncelleme:
Başakşehir'den Selahattin Baki'ye cevap!
ABONE OL

Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından Deniz Türüç ile ilgili açıklama yapan Selahattin Baki için açıklama yaptı.

Başakşehir'in yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bugün Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşma sonrasında, rakip kulübün bir yöneticisinin futbolcumuz Deniz Türüç'ü, yaşanan gerginliklerin başrolü olarak nitelendirerek Fenerbahçe düşmanlığı yaptığını iddia etmesini şaşkınlıkla takip ettik. Şampiyonluk yarışında birçok kez yer almış ve 2020 yılında da şampiyon olmuş bir kulüp tecrübesine dayanarak, rakip takımın yöneticisinin böyle bir tutum sergilemesini yaşamış oldukları şampiyonluk mücadelesi streslerine bağlıyoruz.

Futbolcumuz Deniz Türüç, sahada her zaman olduğu gibi, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü'nün Avrupa kupalarına katılma geleneğini sürdürmek için sahada özveri ile yer almıştır. Oyuncumuz, tüm futbolcularımız gibi rakip fark etmeksizin sahada terinin son damlasına kadar mücadele etmiştir.

Herhangi bir futbol paydaşının kamuoyunda ve sosyal medyada hedef haline getirilmesinin Türk futboluna hiçbir katma değeri olmadığını düşünüyoruz. RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, her zaman futbolun güzelliklerinin tarafında yer alacaktır."

SELAHATTİN BAKİ DE DEDİ?

Baki, Deniz Türüç ile ilgili, "Üzülerek söylüyorum, bazı gerginliklerde baş aktör olarak en ön plana çıkan Deniz Türüç eski oyuncumuz. Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Şimdilik yazıklar olsun diyorum. Taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.