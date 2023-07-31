Başakşehir'den sürpriz hamle! Orta sahada hedef: Luka Milivojevic

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer Başakşehir çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Başakşehir'den sürpriz adım.

Turuncu-Lacivertliler'in, Crystal Palace'dan ayrılan Sırp orta saha oyuncusu Luka Milivojevic'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Daha önce adı defalarca 4 büyüklerle anılan yıldız oyuncunun menajerinin görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. İstanbul ekibi, yıldız ismi kadrosuna katmayı çok istiyor. Görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlanma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor.