İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2023 Pazartesi / 12 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9639
  • EURO
    29,7539
  • ALTIN
    1698.01
  • BIST100
    7234.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'den sürpriz hamle! Orta sahada hedef: Luka Milivojevic
Spor

Başakşehir'den sürpriz hamle! Orta sahada hedef: Luka Milivojevic

Transfer çalışmalarına teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde devam eden Başakşehir yönetimi Crystal Palace'dan ayrılan Sırp orta saha oyuncusu Luka Milivojevic'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.

Fanatik31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:13 - Güncelleme:
Başakşehir'den sürpriz hamle! Orta sahada hedef: Luka Milivojevic
ABONE OL

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer Başakşehir çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Başakşehir'den sürpriz adım.

Turuncu-Lacivertliler'in, Crystal Palace'dan ayrılan Sırp orta saha oyuncusu Luka Milivojevic'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Daha önce adı defalarca 4 büyüklerle anılan yıldız oyuncunun menajerinin görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. İstanbul ekibi, yıldız ismi kadrosuna katmayı çok istiyor. Görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlanma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.