İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2024 Cuma / 23 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,454
  • EURO
    33,1742
  • ALTIN
    2012.92
  • BIST100
    8734.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'in 24. hafta rakibi İstanbulspor
Spor

Başakşehir'in 24. hafta rakibi İstanbulspor

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında İstanbulspor ile mücadele edecek. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

AA2 Şubat 2024 Cuma 09:58 - Güncelleme:
Başakşehir'in 24. hafta rakibi İstanbulspor
ABONE OL

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında yarın İstanbulspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak.

Son maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 geri gelerek 3-2 mağlup eden RAMS Başakşehir, oynadığı 23 maçta topladığı 30 puanla haftaya 9. sırada başlıyor.

İstanbulspor ise topladığı 11 puanla ligde son sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazandı.

FİGUEİREDO DÖNÜYOR

Turuncu-lacivertli ekipte, kırmızı kart cezası biten Joao Figueiredo bu mücadelede takımındaki yerini alacak.

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mehdi Abeid'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören RAMS Başakşehirli Lucas Lima, Leo Dubois ve Emirhan İlkhan ise ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, İstanbulspor karşılaşmasında kart görmesi halinde, 25. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.