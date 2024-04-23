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Spor

Başakşehir'in hedefi Avrupa sahnesine çıkmak

Trendyol Süper Lig'de kötü başladığı sezonda 5. sıraya kadar yükselen Başakşehir'in hedefi Avrupa sahnesine çıkmak.

IHA23 Nisan 2024 Salı 15:20 - Güncelleme:
Başakşehir'in hedefi Avrupa sahnesine çıkmak
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RAMS Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 5. sıraya kadar yükselirken, ligin son haftalarında Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürdü.

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 9. sıradan 5. basamağa kadar yükseldi. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda son haftalarda gösterdiği performansla önemli bir istatistiğe imza attı. 7 maçlık dönemde sırayla Gaziantep, Samsun, Antalyaspor, Pendikspor, Çaykur Rizespor maçlarında sahadan 3 puanla ayrılan turuncu-lacivertliler, tek beraberliğini Beşiktaş, tek mağlubiyetini de Ankaragücü karşısında yaşadı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri ligde oynanacak son 5 müsabakada başarılı formunu devam ettirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeyi hedefliyor.

PELKAS, SON HAFTALARDA FORM TUTTU

Sezon başında takıma katılan Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas, ligde oynadığı son 4 maçta 2 kez gol sevinci yaşarken, 4'te gol pası verdi. Son haftalarda sergilediği performansla göz dolduran Pelkas, sezonun genelinde çıktığı 20 maçta 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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