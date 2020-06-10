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Spor

Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Eljero Elia ayrılacağını açıkladı

Medipol Başakşehir'in 33 yaşındaki Hollandalı yıldızı Eljero Elia, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.

10 Haziran 2020 Çarşamba 20:45 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 20:45
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Bureau Sport'a konuşan Eljero Elia, "Hollanda'dan kesinlikle hiçbir takımı tutmuyorum ama Twente'nin bendeki yeri ayrı. Neler olacağını göreceğiz. 1 ay sonra serbest bir oyuncu olacağım." ifadelerini kullandı.

Elia, Twente'de antrenörlük yapabileceğini de belirterek, "Eğer böyle bir fırsat olursa, Twente'de yapmak isterim. Antrenörlük diplomam var. Genç takım antrenörü olmak ve altyapıda çalışmak isteirm." diyerek sözlerini sürdürdü.

Kariyerinin en mutlu anlarından bazılarının Twente'de geçirdiği yıllar olduğunu söyleyen Elia, "Kimse bizden bir şey beklemezken çok büyük işler başarmıştık. Twente'de açık bir hücum futbolu oynuyorduk. İyi bir takımdık ve güzel oynuyorduk." diyerek sözlerini noktaladı.

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