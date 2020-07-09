İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Temmuz 2020 Perşembe / 18 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8653
  • EURO
    7,7609
  • ALTIN
    397.942
  • BIST100
    115794
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'in Kopenhag rövanş maçı tarihi belli oldu
Spor

Başakşehir'in Kopenhag rövanş maçı tarihi belli oldu

Medipol Başakşehir, Kopenhag ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını 5-6 Ağustos'ta Danimarka'da oynayacağı belirtildi.

09 Temmuz 2020 Perşembe 21:41 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 21:41
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında ertelenen rövanş karşılaşmaları ev sahibi kulüplerin kendi sahasında oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında 2. ayakları ertelenen karşılaşmaların ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacağı duyuruldu.

5 YA DA 6 AĞUSTOS'TA

Bu kararla, İstanbul'da oynanan ilk maçta Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 5 ya da 6 Ağustos'ta Danimarka'da rövanş maçına çıkacak.

İlk maçları oynanmadan ertelenen Inter-Getafe ve Sevilla-Roma müsabakalarının ise tek ayaklı eleme yöntemiyle Almanya'da gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, kalan bütün karşılaşmaların seyircisiz olacağı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının kullanılacağı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.