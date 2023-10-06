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Spor

Başakşehir'in Süper Lig'in 8. haftasında rakibi Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta RAMS Başakşehir, yarın sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

AA6 Ekim 2023 Cuma 10:41 - Güncelleme:
Başakşehir'in Süper Lig'in 8. haftasında rakibi Gaziantep FK
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 4 puanla 18. sırada bulunuyor.

Gaziantep FK ise 6 puanla haftaya 16. sırada giriyor.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

RAMS Başakşehir'de sakatlıkları süren Leo Duarte, Muhammed Şengezer ve Patryk Szysz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatan Serdar Gürler, Ömer Ali Şahiner ve Edgar Ie'nin ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

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