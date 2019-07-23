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Başkan Ağaoğlu, o ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen cumartesi antrenmanda koşması için ayakkabısını verdiği Abdülkadir Ömür'e hatıra olması adına o ayakkabılarını imzalattı.

  • DHA
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Başkan Ahmet Ağaoğlu, imzalattığı ayakkabıları açık artırmaya sunup satacağını ve gelirini kulübe bağışlayacağını söyledi.
 
AĞAOĞLU AYAKKABILARINI ABDÜLKADİR ÖMÜR'E VERMİŞTİ
 
Takımla birlikte Avusturya kampına gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen cumartesi günü bordo-mavililerin Linz kentinde yaptığı ilk antrenmanı takip etmişti. Antrenmanın son bölümünde yapılan hafif tempolu koşu öncesi Abdülkadir Ömür'ün ayağını giydiği spor ayakkabı vurunca Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Kaç numara giyiyorsun?" diye sormuştu. Abdülkadir Ömür, "Gerek yok başkanım" yanıtını verirken, Ağaoğlu'nun ısrarı üzerine, "41 giyiyorum" yanıtını vermişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu da "41.5 olmaz mı?" diyerek giydiği spor ayakkabıları Abdülkadir Ömür'e vermişti. Bunun üzerine Abdülkadir, Başkan Ağaoğlu'na teşekkür ederken, koşuyu da Ağaoğlu'nun spor ayakkabılarıyla tamamlamıştı. Abdülkadir Ömür koşarken Başkan Ağaoğlu ise antrenmanı kenardan ayakkabısız bir şekilde izlemişti. Abdülkadir Ömür, antrenman sonunda ise ayakkabıları teşekkür ederek tekrar Başkan Ahmet Ağaoğlu'na vermişti.

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