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Başkan Erdoğan, şampiyon güreşçiyi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal'ı kutladı.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kamal'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

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