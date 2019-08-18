Başkan Erdoğan, şampiyon güreşçiyi tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kerem Kamal'ı kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kamal'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
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