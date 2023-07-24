İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2023 Salı / 8 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9558
  • EURO
    30,3989
  • ALTIN
    1694.06
  • BIST100
    6695.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başkan Şeref Eroğlu'ndan Grekoromen Milli Takımı'na ziyaret
Spor

Başkan Şeref Eroğlu'ndan Grekoromen Milli Takımı'na ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Grekoromen Milli Takımı'nı ziyaret etti.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 23:51 - Güncelleme:
Başkan Şeref Eroğlu'ndan Grekoromen Milli Takımı'na ziyaret
ABONE OL

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, grekoromen güreşçilere ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Elmadağ Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli güreşçilere Gürcistan Milli Takımı da eşlik ediyor.

Yaklaşık 30 kişilik kadroyla Elmadağ'da bulunan Gürcistan, milli sporcularla zorlu bir çalışma süreci geçiriyor.

Kampa ziyarette bulunan başkan Şeref Eroğlu, sporcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Eroğlu, hem kamp çalışmalarına dair son bilgileri aldı hem de sporculara moral verdi.

  • Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı
  • Şeref Eroğlu
  • Dünya Şampiyonası
  • Grekoromen Milli Takım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.