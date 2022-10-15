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Spor

Başkent derbisinde kazanan Ankara Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde başkent derbisinde Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 21:36 - Güncelleme:
Başkent derbisinde kazanan Ankara Keçiörengücü
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Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında başkent derbisinde deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

Karşılaşma öncesinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Turgut Doman, Kemal Elmas, Murat Şener

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Muhammed Bayır, Metehan Mert, Gökhan Gül, Seyit Ali Kahya, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Dk. 68 Sami Gökhan Altıparmak), Serdarcan Eralp, Zafer Göktuğ Erdem (Dk. 90 Ulusoy Mert Kabasakal), Grechyshkin (Dk. 45 Ahmet Arda Tuzcu), İlker Karakaş

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Erhan Kartal, Olawoyin, Bardhi (Dk. 73 Abdullah Aydın), Bekir Karadeniz (Dk. 76 Aykut Çeviker), Mikail Okyar (Dk. 90 Erkam Reşmen), Rashad Muhammed (Dk. 73 Melih İnan), Eze (Dk. 76 Balaj)

GOLLER: Dk. 45 Rashad Muhammed, Dk. 89 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Dk. 36 Muhammed Bayır, Dk. 42 Zafer Göktuğ Erdem, Dk. 45 Barış Alıcı, Dk. 83 Seyit Ali Kahya, Dk. 85 Serdarcan Eralp (Gençlerbirliği), Dk. 85 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)

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