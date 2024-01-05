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Spor

Basketbol ING Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı!

Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'in, 16-18 Şubat'ta Konya'da yapılacağı duyuruldu.

AA5 Ocak 2024 Cuma 01:40 - Güncelleme:
Basketbol ING Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı!
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Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final organizasyonu, 16-18 Şubat'ta Konya'da düzenlenecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5, 6 ve 7 Ocak'ta oynanacak 15. hafta maçlarının ardından ilk yarı tamamlanacak ve ING Türkiye Kupası'nda mücadele edecek 8 takım belli olacak.

Kupada çeyrek final müsabakaları, 13-14 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.

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