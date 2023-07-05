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Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 8'inci sezonunun resmi kura çekimi töreni İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 16:56 - Güncelleme:
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 8'inci sezonunun resmi kura çekimi töreni İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı.

BCL'de Türkiye'yi normal sezonda temsil edecek Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve Tofaş'ın rakipleri kura çekimi ile belli oldu. BCL'de normal sezon grupları şu şekilde oluştu:

A GRUBU

Unicaja, Falco Vulcano Szombathely, Peristeri bwin, Le Mans Sarthe Basket

B GRUBU

JDA Bourgogne Dijon, Rytas Vilnius, Promitheas Patras, BK Opava

C GRUBU

Lenovo Tenerife, Darüşşafaka Lassa, VEF Riga, Eleme Turu 2 galibi*

D GRUBU

AEK, MHP RIESEN Ludwigsburg, Dinamo BDS Sassari, King Szczecin

E GRUBU

Pınar Karşıyaka, Filou Oostende, EWE Baskets Oldenburg, Eleme Turu 3 galibi*

F GRUBU

Hapoel Holon, Telekom Baskets Bonn, Bursaspor, Rio Breogan

G GRUBU

Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Galatasaray Nef, PAOK mateco, Eleme Turu 1 galibi*

H GRUBU

Tofaş, Igokea m:tel, UCAM Murcia, Bertram Yachts Derthona

TAKVİM AÇIKLANDI

BCL 2023-2024 sezonunda 29 kulüp doğrudan normal sezonundan başlarken, 3 takım eleme turlarından eklenecek ve toplamda 32 takım mücadele edecek. BCL'in 2023-24 sezonu 25 Eylül'de eleme turları ile başlayacak ve 17 Ekim'de normal sezonla devam edecek.

Normal sezonda önceki sezonlarla aynı formatta olarak 4 takımdan oluşan 8 grup olacak. Grup liderleri doğrudan Son 16 Turu'na yükselirken, 2'nci ve 3'üncü sıradaki takımlar ocak ayında play-in serisi oynayacak. Ocak ayının sonlarında, Son 16 grup aşaması başlayacak ve nisan ayında oynanacak çeyrek finallerde mücadele edecek sekiz takım belli olacak. Dörtlü Final ise mayıs ayının ilk hafta sonu gerçekleşecek.

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