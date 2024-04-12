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Spor

Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

IHA12 Nisan 2024 Cuma 10:34 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta heyecanı
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Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta heyecanı yarın, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Karşıyaka ile Samsunspor mücadele edecek. Hafta Türk Telekom - Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla sona erecek. Çağdaş Bodrumspor - Tofaş maçı ise Bursa ekibinin FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi maçından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta programı şöyle:

Yarın

13.00 Pınar Karşıyaka - Samsunspor

15.30 Büyükçekmece Basketbol - Merkezefendi Belediyesi Basket

18.00 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray

14 Nisan Pazar

13.00 A. Efes - Beşiktaş

18.00 Bursaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor

15 Nisan Pazartesi

18.00 Darüşşafaka - Aliağa Petkim Spor

20.30 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko

Çağdaş Bodrumspor - Tofaş (Ertelendi)

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