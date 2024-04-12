Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta heyecanı yarın, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Karşıyaka ile Samsunspor mücadele edecek. Hafta Türk Telekom - Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla sona erecek. Çağdaş Bodrumspor - Tofaş maçı ise Bursa ekibinin FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi maçından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.
Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 Pınar Karşıyaka - Samsunspor
15.30 Büyükçekmece Basketbol - Merkezefendi Belediyesi Basket
18.00 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray
14 Nisan Pazar
13.00 A. Efes - Beşiktaş
18.00 Bursaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor
15 Nisan Pazartesi
18.00 Darüşşafaka - Aliağa Petkim Spor
20.30 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko
Çağdaş Bodrumspor - Tofaş (Ertelendi)