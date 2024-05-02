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Spor

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası yarın tek maçla başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası, yarın yapılacak bir müsabakayla başlayacak

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası yarın tek maçla başlayacak
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Haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş Emlakjet, Reeder Samsunspor'u ağırlayacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Reeder Samsunspor (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

4 Mayıs Cumartesi:

15.30 TOFAŞ-Galatasaray Ekmas (TOFAŞ)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Muradiye)

18.00 Aliağa Petkimspor-Çağdaş Bodrumspor (Enka)

5 Mayıs Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)

19.30 Türk Telekom-Darüşşafaka Lassa (Ankara)

6 Mayıs Pazartesi:

18.00 Anadolu Efes-Bursaspor İnfo Yatırım (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker)

  • basketbol süper ligi
  • beşiktaş emlakjet
  • reeder samsunspor

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