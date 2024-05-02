Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası yarın tek maçla başlayacak

Haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş Emlakjet, Reeder Samsunspor'u ağırlayacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Reeder Samsunspor (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

4 Mayıs Cumartesi:

15.30 TOFAŞ-Galatasaray Ekmas (TOFAŞ)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Muradiye)

18.00 Aliağa Petkimspor-Çağdaş Bodrumspor (Enka)

5 Mayıs Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)

19.30 Türk Telekom-Darüşşafaka Lassa (Ankara)

6 Mayıs Pazartesi:

18.00 Anadolu Efes-Bursaspor İnfo Yatırım (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker)