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Spor

Basketbolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde altıncı ve Türkiye Basketbol Ligi'nde ise beşinci haftanın maç programı belli oldu.

AA13 Ekim 2023 Cuma 10:15 - Güncelleme:
Basketbolda haftanın programı belli oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde altıncı, Türkiye Basketbol Ligi'nde ise beşinci hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Reeder Samsunspor (Muradiye)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Beşiktaş Emlakjet (TOFAŞ)

20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

15 Ekim Pazar:

13.00 Türk Telekom-Çağdaş Bodrumspor (Ankara)

15.30 Aliağa Petkimspor-Galatasaray Ekmas (İzmir)

18.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Hatay Merkez)

15.00 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin (TOBB ETÜ)

17.00 BOTAŞ-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)

15 Ekim Pazar:

14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOFAŞ)

15.30 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Antalya)

16.30 İlkem Yapı Tarsusspor-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

16 Ekim Pazartesi:

18.00 Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol (Şehit Mustafa Özel)

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

17.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

Yarın:

13.00 OGM Ormanspor-Sigortam Net (M. Sait Zarifoğlu)

14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Pizza Lazza Haremspor (Kocaeli Atatürk)

16.30 Fenerbahçe Koleji Novotel-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Fenerbahçe Metro Enerji)

18.15 Esenler Erokspor-Çayırova Belediyesi (Ahmet Cömert)

15 Ekim Pazar:

14.00 Finalspor-Konyaspor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

15.45 Kapaklıspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Semt77 Yalovaspor (Gölbaşı)

16 Ekim Pazartesi:

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Kurtdereli)

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