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Spor

Basketbolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak olan 7. hafta maçlarının programı belli oldu. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 10. hafta maçları, milli müsabakalar nedeniyle oynanmayacak.

AA10 Kasım 2023 Cuma 11:42 - Güncelleme:
Basketbolda haftanın programı belli oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta maçları yapılacak. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne de 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise10. hafta maçları, milli müsabakalar için verilen ara nedeniyle 15-16 Kasım'da oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)

Yarın:

13.00 Türk Telekom-Reeder Samsunspor (Ankara)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Galatasaray Ekmas (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

12 Kasım Pazar:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Beşiktaş Emlakjet (Menteşe)

15.30 Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (ENKA)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Pizza Lazza Haremspor-Gaziantep Basketbol (Şehit Mustafa Özel)

Yarın:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Sigortam.net-Bornova Belediyesi Karşıyaka (BJK Emlakjet)

16.30 MKE Ankaragücü IKON Menkul-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (TOBB ETÜ)

18.15 Kapaklıspor-Esenler Erokspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

12 Kasım Pazar:

14.00 Finalspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Naim Süleymanoğlu)

15.45 Konyaspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Edip Buran)

13 Kasım Pazartesi:

18.00 Çayırova Belediyesi-Semt77 Yalovaspor (Çayırova)

  • basketbol
  • türkiye sigorta basketbol süper ligi
  • ING kadınlar basketbol süper ligi

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